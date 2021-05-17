Стефен Карри высказался о новом противостоянии с Леброном в постсезоне

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился ожиданиями от плей-ин НБА. Соперником «Уорриорз» станет «Лос-Анджелес Лейкерс», являющийся действующим чемпионом лиги. Естественно, что конкуренция команд рассматривается и с точки зрения соперничества их лидеров — Карри и Леброна Джеймса.

«От таких матчей ожидаешь величие. Они переносят конкуренцию на другой уровень интенсивности и эмоций», — цитирует Карри FoxSports.

Ранее Джеймс лестно отозвался о Карри. Лидер «Лейкерс» назвал разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» MVP нынешнего сезона.

При этом Леброн говорил, что ему хочется избежать стадии плей-ин. Звёздный форвард «Лейкерс» даже призывал уволить человека, придумавшего этот необычный формат.