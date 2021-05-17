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ЦСКА обыграл «Зенит» в первом полуфинальном матче плей-офф Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Зенит» в первом полуфинальном матче плей-офф Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

ЦСКА обыграл «Зенит» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 78:73.

В первые 10 минут матча борьба была равной, четверть завершилась с небольшим перевесом в пользу гостей — 18:15. Во втором отрезке ЦСКА не уступал в счёте, преимущество армейцев доходило до 9 очков, но к большому перерыву команды подошли со счётом 42:40. В начале третьей четверти «Зениту» удалось выйти вперёд, но потом хозяева пропустили рывок 0:8, и ЦСКА вновь повёл в матче. К заключительной четверти команды подошли со счётом 63:56. Несмотря на упорную борьбу в концовке встречи, вырвать победу петербуржцам не удалось.

Самым результативным игроком матча стал Кевин Пангос, набравший 23 очка. У ЦСКА в свой актив 17 очков записал Торнике Шенгелия.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
17 мая 2021, понедельник. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
73 : 78
ЦСКА
Москва, Россия
Зенит: Блэк, Бэрон, Захаров, Зубков, Пангос, Пойтресс, Пушков, Томас, Трушкин, Фридзон, Хвостов, Холлинс
ЦСКА: Антонов, Клайберн, Кочергин, Курбанов, Лопатин, Ухов, Фойгтман, Хиллиард, Хоменко, Хэкетт, Шенгелия, Эрик
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