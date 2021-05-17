ЦСКА обыграл «Зенит» в первом полуфинальном матче плей-офф Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Зенит» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 78:73.

В первые 10 минут матча борьба была равной, четверть завершилась с небольшим перевесом в пользу гостей — 18:15. Во втором отрезке ЦСКА не уступал в счёте, преимущество армейцев доходило до 9 очков, но к большому перерыву команды подошли со счётом 42:40. В начале третьей четверти «Зениту» удалось выйти вперёд, но потом хозяева пропустили рывок 0:8, и ЦСКА вновь повёл в матче. К заключительной четверти команды подошли со счётом 63:56. Несмотря на упорную борьбу в концовке встречи, вырвать победу петербуржцам не удалось.

Самым результативным игроком матча стал Кевин Пангос, набравший 23 очка. У ЦСКА в свой актив 17 очков записал Торнике Шенгелия.