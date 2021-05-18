Шакил О'Нил назвал 4 самых устрашающих соперников в НБА

Легендарный центровой НБА, а в настоящее время эксперт Шакил О’Нил назвал четырёх баскетболистов, против которых он боялся играть. По словам О’Нила, в НБА были игроки, которые его пугали.

«Я уже как-то рассказывал, что был напуган, когда играл против Майкла Джордана. Вообще, было несколько баскетболистов, от первой встречи с которыми я был в ужасе.

Я ещё боялся Патрика Юинга, так как в детстве смотрел его игру. Он знал, что я из Нью-Джерси, что во мне была пара оранжево-синих Юингов.

А ещё боялся, что через меня забьёт сверху Доминик Уилкин. И боялся Дэвида Робинсона», — сказал О’Нил на YouTube-канале TNT.

Ранее О’Нил составил собственную команду мечты для «Лос-Анджелес Лейкерс». По словам Шакила, с таким составом «Лейкерс» никогда не проигрывали бы. В неё он включил самого себя, нынешнего лидера команды Леброна Джеймса, форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, легенду НБА Коби Брайанта и разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.