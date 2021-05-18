«Катастрофа». В ЦСКА высказались о существовании клуба после сноса домашней арены

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал вынужденный переезд команды с УСК ЦСКА имени А. Я. Гомельского.



«Происходящее — катастрофа, масштаб которой лучше нас не понимает никто. Этот вызов намного более суров, чем победа в «Финале четырёх» Евролиги. Обойдёмся без пафоса вроде «намоленный зал», «с 1979 года кузница звёзд» и так далее. Всё так, но в карман не положишь. А вот то, что мы создали в УСК мощную базу для трёх клубных команд, отремонтировали что можно и нельзя, оборудовали сауну и криокамеру, две тренажёрки, врачебный центр, три корта, удобный офис, клубный магазин, к карману ЦСКА имеет прямое отношение. Сейчас у нас есть возможности, которыми не располагает ни одна баскетбольная команда Европы. Видел базу «Реала», тоже хороша, но она футбольно-баскетбольная, там другой объём инвестиций. Скоро возможностей не станет. Летом здание снесут, помешать мы не в силах.



Каков выход? Придётся разделяться — одна команда в одном зале, другие где-то ещё. Евролигу и Лигу ВТБ, вероятно, будем играть в «Мегаспорте». Есть сложности, связанные с переездом туда хоккейного «Спартака», но вроде бы найден баланс интересов. Где тренироваться, где будет офис, где обитать двум молодёжным командам — все эти вопросы пока открыты. К сожалению, в Москве нет зала, пригодного для размещения трёх баскетбольных кортов и сохранения клубной экосистемы. Огромная проблема.



Были предложения о переезде в другой город, и не одно. Но ЦСКА московский клуб, которому в 2023 году исполняется сто лет. Втройне обидно оттого, что к тому времени мы точно не успеем обзавестись новым домом и отметим столетие в статусе бродяг», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».



Планируется, что на месте УСК ЦСКА до конца 2022 года появится современный мультиспортивный комплекс.



УСК ЦСКА был открыт 17 октября 1979 года. Вместительность основной арены спорткомплекса — 4500 мест. Спортивный комплекс имени А. Я. Гомельского является домашней ареной для основной, молодёжной команды и детско-юношеской баскетбольной лиги ПБК ЦСКА. Московский клуб почти 30 лет размещается в УСК по договору аренды.