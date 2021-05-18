Эргин Атаман: Евролига намного лучше НБА

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман поделился мнением о девятикратном победителе Евролиги Желько Обрадовиче. По словам Атамана, один из клубов НБА должен предложить ему контракт.

«Сейчас Обрадович отдыхает. Он не находится в таком стрессе, как мы, его коллеги, которым предстоит пройти через «Финал четырёх». Он уже собрал девять титулов победителя турнира.

Думаю, он продолжит отдыхать или же кто-то в НБА поймёт, что сейчас Евролига и европейский баскетбол намного лучше, чем НБА. Возможно, они позовут к себе работать лучшего европейского тренера.

Он уже заслужил право тренировать в НБА. Возможно, он сможет проложить путь для других европейских тренеров, чтобы они прошли по нему в будущем», — цитирует Атамана Eurohoops.