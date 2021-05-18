«Локомотив-Кубань» в овертайме проиграл УНИКСу, несмотря на камбэк с -19 в 4-й четверти

В Краснодаре завершился первый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом.

Хозяева провалили первую четверть, позволив УНИКСу оторваться на 13 очков — 29:16. К большому перерыву казанцы вели с преимуществом в 14 очков — 46:32, к концу третьей десятиминутки их перевес составлял 15 очков — 69:54. В заключительном игровом отрезке железнодорожники совершили мощный рывок и, проигрывая 19 очков, сумели перевести встречу в овертайм — 79:79.

В дополнительной пятиминутке казанцы были лучше и вырвали победу — 98:87.

Лучшим в составе победителей стал Джон Браун, собравший коллекцию из 19 очков, 12 подборов (девять в атаке) и пяти передач. У «Локомотива-Кубань» 24 очка набрал Кевин Херви.