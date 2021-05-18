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«Локомотив-Кубань» в овертайме проиграл УНИКСу, несмотря на камбэк с -19 в 4-й четверти

«Локомотив-Кубань» в овертайме проиграл УНИКСу, несмотря на камбэк с -19 в 4-й четверти
Микаил Гусейнов
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В Краснодаре завершился первый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом.

Хозяева провалили первую четверть, позволив УНИКСу оторваться на 13 очков — 29:16. К большому перерыву казанцы вели с преимуществом в 14 очков — 46:32, к концу третьей десятиминутки их перевес составлял 15 очков — 69:54. В заключительном игровом отрезке железнодорожники совершили мощный рывок и, проигрывая 19 очков, сумели перевести встречу в овертайм — 79:79.

В дополнительной пятиминутке казанцы были лучше и вырвали победу — 98:87.

Лучшим в составе победителей стал Джон Браун, собравший коллекцию из 19 очков, 12 подборов (девять в атаке) и пяти передач. У «Локомотива-Кубань» 24 очка набрал Кевин Херви.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
18 мая 2021, вторник. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
87 : 98
ОТ
УНИКС
Казань, Россия
Локомотив-Кубань: Херви - 24, Кузминскас - 14, Каммингс - 13, Долинин - 8, Гордон - 7, Мотовилов - 7, Емченко - 6, Линч - 4, Мартюк - 4, Елаотонцев, Калинов, Коробко
УНИКС: Браун - 19, Смит - 19, Уайт - 17, Антипов - 15, Канаан - 12, Уолтерс - 10, Узинский - 5, Клименко - 1, Жбанов, Колесников, Разумов, Холланд
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