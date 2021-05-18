В НБА назвали лучшего тренера года
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Ассоциация тренеров НБА (NBCA) признала главного тренера «Финикса» Монти Уильямса лучшим тренером года, сообщает официальный сайт организации.
Во втором сезоне под руководством Уильямса «Санз» одержали 51 победу в 72 матчах регулярного чемпионата и заняли второе место в Западной конференции. Команда из Аризоны впервые за 11 лет вышла в плей-офф. Кроме того, «Финикс» стал одной из четырёх команд, которые вошли в топ-10 НБА одновременно по атакующей и по оборонительной эффективности.
Голоса за лучшего тренера года также получили Скотт Брукс («Вашингтон Уизардс»), Майкл Мэлоун («Денвер Наггетс»), Нэйт Макмиллан («Атланта Хоукс»), Док Риверс «Филадельфия Сиксерс»), Куин Снайдер («Юта Джаз») и Том Тибодо («Нью-Йорк Никс»).
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