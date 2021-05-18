В НБА назвали лучшего тренера года

Ассоциация тренеров НБА (NBCA) признала главного тренера «Финикса» Монти Уильямса лучшим тренером года, сообщает официальный сайт организации.



Во втором сезоне под руководством Уильямса «Санз» одержали 51 победу в 72 матчах регулярного чемпионата и заняли второе место в Западной конференции. Команда из Аризоны впервые за 11 лет вышла в плей-офф. Кроме того, «Финикс» стал одной из четырёх команд, которые вошли в топ-10 НБА одновременно по атакующей и по оборонительной эффективности.



Голоса за лучшего тренера года также получили Скотт Брукс («Вашингтон Уизардс»), Майкл Мэлоун («Денвер Наггетс»), Нэйт Макмиллан («Атланта Хоукс»), Док Риверс «Филадельфия Сиксерс»), Куин Снайдер («Юта Джаз») и Том Тибодо («Нью-Йорк Никс»).