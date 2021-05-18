Хавьер Паскуаль: цель «Зенита» — быть лучше ЦСКА во всех аспектах игры

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от второй встречи полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА, отметив, что в первом матче с армейцами игра подопечных была не на должном уровне.

«Мы знаем, что эта полуфинальная серия против очень качественной команды будет очень тяжёлой и требовательной. Наша игра в некоторых аспектах не была на том уровне, на котором мы способны выступать. Наша цель — быть лучше во всех аспектах игры на протяжении 40 минут, чтобы добиться победы», — приводит слова испанского специалиста официальный сайт «Зенита».

«Первый матч был сложный. Нам необходимо выйти с лучшей концентрацией и энергией, лучше следовать плану на игру, чтобы победить перед следующим матчем. Думаю, это комбинация нервов и тяжёлой игры. Мы знаем, как важно сейчас пройти в финал и, надеюсь, выиграть чемпионат. Давление испытывают обе команды — выиграть матч, выиграть серию, это было видно в первой игре. Нам необходимо играть более атлетично, соответствовать их физической мощи под кольцом. Сейчас главное — забирать подборы у своего щита. Болельщики наполняли арену энергией, они были великолепны. Надеюсь, они вернутся на второй матч», — добавил форвард «Зенита» Уилл Томас.