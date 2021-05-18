Евгений Пашутин: мы начали очень мягко, что на домашней площадке просто недопустимо

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал поражение команды в первом полуфинальном матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (87:98).

«Мы начали очень мягко, как и с «Химками», что на домашней площадке просто недопустимо. Понятно, что это моя ответственность. В ходе игры сумели догнать соперника, перевести игру в овертайм, но всё идет от защиты. Когда мы хорошо защищаемся, подбираем, есть быстрый переход в нападение и движение мяча, то игра совершенно другая. Не та, которая была сегодня, а та, которую мы показывали весь сезон», — сказал Пашутин.

Тренер УНИКСа Димитрис Прифтис отметил, что в следующем матче его подопечным следует действовать серьёзнее.

«Это была очень эмоциональная игра с тяжёлой концовкой. Прежде всего хочу поздравить «Локо» с тем, как они боролись и провели этот матч. Без двух разыгрывающих они, конечно, не показали всего, на что способны, но в их составе много высоких мощных игроков, из-за чего мы испытывали определённые трудности по ходу встречи. «Локо» здорово провёл заключительную четверть и показал отличную игру. В овертайме мы собрались и сыграли, как команда, но в следующем матче нам нужно действовать более серьёзно», — приводит слова Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.