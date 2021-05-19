Владимир Гомельский изменил прогноз на счёт серии «Зенит» — ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский изменил прогноз на счёт полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». По словам специалиста, армейцы выиграют её в четырёх матчах. Ранее Гомельский заявил, что ЦСКА выиграет серию со счётом 3-2

«Сейчас я считаю, что ЦСКА закончит серию в четырёх матчах. Победа в первом позволила отобрать у «Зенита» преимущество своей площадки – армейцы теперь могут выиграть серию у себя дома. Это добавит игрокам уверенности, к тому же обе встречи этих команд в Евролиге тоже завершились победами ЦСКА», — приводит слова Гомельского «Советский Спорт».

Напомним, в первом матче серии ЦСКА одержал победу в Санкт-Петербурге со счётом 78:73. 18 мая в Единой лиге ВТБ прошла игра другой полуфинальной пары плей-офф — УНИКС на выезде одолел «Локомотив-Кубань».