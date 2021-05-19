«Индиана» разгромила «Шарлотт» в плей-ин НБА, дабл-даблы у Сабониса и Битадзе
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В матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс» дома разгромила «Шарлотт Хорнетс» со счётом 144:117.
В составе победителей лучшими на площадке были Ошэй Бриссетт (23 очка), Дуг Макдермотт (21 очко) и Ти Джей Макконнелл (17 очков). Также дабл-даблы оформили литовский центровой Домантас Сабонис (14 очков и 21 подбор) и грузинский центровой Гога Битадзе (14 очков и 10 подборов). У «Хорнетс» наиболее результативными в игре были Майлс Бриджес (23 очка), Коди Зеллер (17 очков) и Терри Розир (16 очков).
Теперь «Пэйсерс» встретятся с проигравшей командой матча «Бостон» — «Вашингтон» за 8-й номер посева в плей-офф. «Селтикс» и «Уизардс» также проводят свой матч плей-ин в рамках игрового дня.
НБА - плей-офф. Квалификация
19 мая 2021, среда. 01:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
144 : 117
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Индиана Пэйсерс: Бриссетт - 23, Макдермотт - 21, Макконнелл - 17, Брогдон - 16, Битадзе - 14, Мартин - 14, Сабонис - 14, Холидэй - 12, Самнер - 7, Стэнли - 4, Холидей - 2, Brimah, ЛеВерт, Лэмб, Сэмпсон, Тёрнер, Уоррен
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 23, Зеллер - 17, Розир - 16, Болл - 14, Монк - 13, Вашингтон - 8, Мартин - 8, Макдэниелс - 5, Грэм - 4, Ричардс - 4, Риллер - 3, Дарлинг - 2, Бийомбо, Кэри, Мартин, Уонамэйкер, Хэйворд
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