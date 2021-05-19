«Индиана» разгромила «Шарлотт» в плей-ин НБА, дабл-даблы у Сабониса и Битадзе

В матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс» дома разгромила «Шарлотт Хорнетс» со счётом 144:117.

В составе победителей лучшими на площадке были Ошэй Бриссетт (23 очка), Дуг Макдермотт (21 очко) и Ти Джей Макконнелл (17 очков). Также дабл-даблы оформили литовский центровой Домантас Сабонис (14 очков и 21 подбор) и грузинский центровой Гога Битадзе (14 очков и 10 подборов). У «Хорнетс» наиболее результативными в игре были Майлс Бриджес (23 очка), Коди Зеллер (17 очков) и Терри Розир (16 очков).

Теперь «Пэйсерс» встретятся с проигравшей командой матча «Бостон» — «Вашингтон» за 8-й номер посева в плей-офф. «Селтикс» и «Уизардс» также проводят свой матч плей-ин в рамках игрового дня.