В «Клипперс» отреагировали на обвинения в «сливе» игр ради избежания встречи с «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю ответил на обвинения экспертов в том, что его команда умышленно проиграла два последних матча регулярного чемпионата НБА с худшими командами Западной конференции «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер», дав отдых лидерам, чтобы избежать встречи с действующими чемпионами «Лейкерс» в первом раунде плей-офф.



«Мне наплевать, что думают другие. Мы решили, что здоровье превыше всего. Наша команда наконец-то здорова, и это для нас сейчас самое главное. Что бы люди ни говорили, мне все равно. Я не читаю «Твиттер». У меня есть «Твиттер», инста-твит все такое. Но меня все это не волнует. Я сам себе хозяин и делаю то, что хочу, вот как я живу», – приводит слова Лю ESPN.