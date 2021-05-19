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В «Клипперс» отреагировали на обвинения в «сливе» игр ради избежания встречи с «Лейкерс»

В «Клипперс» отреагировали на обвинения в «сливе» игр ради избежания встречи с «Лейкерс»
Алексей Фалько
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю ответил на обвинения экспертов в том, что его команда умышленно проиграла два последних матча регулярного чемпионата НБА с худшими командами Западной конференции «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер», дав отдых лидерам, чтобы избежать встречи с действующими чемпионами «Лейкерс» в первом раунде плей-офф.

«Мне наплевать, что думают другие. Мы решили, что здоровье превыше всего. Наша команда наконец-то здорова, и это для нас сейчас самое главное. Что бы люди ни говорили, мне все равно. Я не читаю «Твиттер». У меня есть «Твиттер», инста-твит все такое. Но меня все это не волнует. Я сам себе хозяин и делаю то, что хочу, вот как я живу», – приводит слова Лю ESPN.

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