Энтони Дэвис и Фрэнк Вогель высказались о невероятном победном броске Леброна через Карри

Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и главный тренер клуба Фрэнк Вогель поделились мнением о победном трёхочковом броске Леброна Джеймса через Стефена Карри в матче плей-ин НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (103:100).
«Надо, чтобы Леброну чаще попадали пальцем в глаз (за 2 минуты до броска форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин ударил Леброна пальцем в глаз — прим. «Чемпионата»), если он попадает при этом такие броски. Если серьезно, то он делал это на протяжении всей карьеры, он делал это с тех пор, как я его знаю. Он забрасывает с этой дистанции, в самый важный момент, выводит нас вперед на три очка. Мы хорошо справились в защите, зная, что при такой разнице они попробуют вывести на бросок Стефа», – приводит слова Дэвиса Essentially Sports.
«Леброн доказал, что является лучшим игроком в мире. Добавьте этот трёхочковый в список его великих моментов и достижений», – добавил Вогель.
- 20 мая 2021
-
12:48
-
12:38
-
12:08
-
11:31
-
10:37
-
09:25
-
09:13
-
09:00
-
08:08
-
07:50
-
03:15
-
00:22
-
00:16
-
00:14
- 19 мая 2021
-
23:36
-
23:34
-
22:29
-
21:09
-
19:40
-
18:40
-
17:31
-
17:19
-
16:51
-
13:57
-
12:47
-
12:00
-
11:18
-
10:36
-
10:30
-
09:41
-
09:28
-
07:48
-
06:38
-
05:30
-
00:46