Энтони Дэвис и Фрэнк Вогель высказались о невероятном победном броске Леброна через Карри

Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и главный тренер клуба Фрэнк Вогель поделились мнением о победном трёхочковом броске Леброна Джеймса через Стефена Карри в матче плей-ин НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (103:100).

«Надо, чтобы Леброну чаще попадали пальцем в глаз (за 2 минуты до броска форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин ударил Леброна пальцем в глаз — прим. «Чемпионата»), если он попадает при этом такие броски. Если серьезно, то он делал это на протяжении всей карьеры, он делал это с тех пор, как я его знаю. Он забрасывает с этой дистанции, в самый важный момент, выводит нас вперед на три очка. Мы хорошо справились в защите, зная, что при такой разнице они попробуют вывести на бросок Стефа», – приводит слова Дэвиса Essentially Sports.

«Леброн доказал, что является лучшим игроком в мире. Добавьте этот трёхочковый в список его великих моментов и достижений», – добавил Вогель.