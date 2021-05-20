Стивен Эй Смит назвал сильное преимущесво Кевина Дюранта над Леброном Джеймсом

Известный эксперт Стивен Эй Смит сравнил лидера «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с точки зрения атакующих способностей. По мнению Смита, Дюрант превосходит в этом Джеймса.



«Кевин Дюрант — один из самых талантливых игроков за всю историю баскетбола. Пожалуй, про Леброна можно сказать то же самое. У него больше титулов, он уже показывал свои лидерские качества. Джеймс не можеи бросать так, как это делает Кевин Дюрант, он не так опасен в нападении и у него такого арсенала скиллов. С точки зрения атаки я бы предпочёл Кевина Дюранта Леброну Джеймсу.



Джеймс сумел сделать свой трёхочковый бросок лучше, но он далеко не тот же шутер, что и Дюрант. Так что да, я бы выбрал Кевина», — цитирует Смита The Sports Rush.

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