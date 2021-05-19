Стивен Эй Смит назвал самого опасного игрока НБА. Это не Леброн Джеймс и не Кевин Дюрант

Известный эксперт Стивен Эй Смит поделился мнением о лидере «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри. Смит назвал его самым опасным игроком НБА.

«Когда мы говорим о самом опасном игроке, которого нужно бояться, перед которым нужно дрожать, то это Стефен Карри. Леброн, ты можешь внести свой вклад, принести победу, но Карри — самый опасный игрок. Это величайший шутер, которого создал господь бог, настоящий чемпион, который в среднем набирает 32 очка. Стив Керр проделал отличную работу, сумев реализовать потенциал Карри», — сказал Смит в очередной передаче на ТВ.

«Уорриорз» в плей-ин сыграют с «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает Леброн Джеймс. Ранее Джеймс уже заявил, что человека, придумавшего этот формат, нужно уволить.