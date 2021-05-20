«Барселона» хочет заблокировать трансфер своего игрока в «Реал»

«Барселона» хочет заблокировать трансфер своего форварда Виктора Клавера в мадридский «Реал», сообщает Defensa Central.

Мадридский клуб продолжает искать замену Габриэлю Деку, который покинул команду в начале апреля, и Клавер попал в сферу интересов «Реала». У игрока всё еще действует контракт с «Барселоной», но клуб уже готов распрощаться с баскетболистом. По данным источника, «Барса» выслушает предложения от любых команд за исключением «Реала», в который форварда не отпустят ни при каких обстоятельствах. Сообщается, что Клавером также интересуется «Валенсия», за которую он выступал с 2006 по 2012 год.

В нынешнем сезоне 32-летний Клавер провёл по 13 матчей в Евролиге и чемпионате Испании, в которых в среднем набирал 2,8 очка.