«Барселона» хочет заблокировать трансфер своего игрока в «Реал»
Поделиться
«Барселона» хочет заблокировать трансфер своего форварда Виктора Клавера в мадридский «Реал», сообщает Defensa Central.
Мадридский клуб продолжает искать замену Габриэлю Деку, который покинул команду в начале апреля, и Клавер попал в сферу интересов «Реала». У игрока всё еще действует контракт с «Барселоной», но клуб уже готов распрощаться с баскетболистом. По данным источника, «Барса» выслушает предложения от любых команд за исключением «Реала», в который форварда не отпустят ни при каких обстоятельствах. Сообщается, что Клавером также интересуется «Валенсия», за которую он выступал с 2006 по 2012 год.
В нынешнем сезоне 32-летний Клавер провёл по 13 матчей в Евролиге и чемпионате Испании, в которых в среднем набирал 2,8 очка.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 20 мая 2021
-
20:59
-
20:57
-
19:31
-
18:46
-
18:08
-
15:59
-
15:29
-
14:51
-
12:48
-
12:38
-
12:08
-
11:31
-
10:37
-
09:25
-
09:13
-
09:00
-
08:08
-
07:50
-
03:15
-
00:22
-
00:16
-
00:14
- 19 мая 2021
-
23:36
-
23:34
-
22:29
-
21:09
-
19:40
-
18:40
-
17:31
-
17:19
-
16:51
-
13:57
-
12:47
-
12:00
-
11:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам