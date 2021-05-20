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Рашид Уоллес назвал лучшего игрока НБА. Это не Леброн, Карри и Дюрант

Рашид Уоллес назвал лучшего игрока НБА. Это не Леброн, Карри и Дюрант
Микаил Гусейнов
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Чемпион НБА 2004 года, известный баскетболист начала века Рашид Уоллес поделился мыслями о том, кто на сегодняшний день является лучшим игроком в лиге.

«На данный момент лучшим является Уэстбрук. Сейчас он лучший в НБА. Не хочу проявить неуважение к Дюранту, Ирвингу, Леброну или Карри. Знаю, что Стеф — лучший бомбардир. Но посмотрите, что творит Уэстбрук. Он просто в убийственной форме», — приводит слова Уоллеса Essentialy Sports.

Уэстбрук в регулярном чемпионате принял участие в 65 встречах в составе «Вашингтон Уизардс», набирая в них 22,2 очка, собирая 11,5 подбора и совершая 11,7 передачи. Это был четвёртый регулярный сезон в карьере Уэстбрука, который он заканчивал бы со средним трипл-даблом за игру.

Напомним, в ночь на 21 мая «Вашингтон» встретится с «Индианой Пэйсерс» и попробует пробиться в плей-офф.

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