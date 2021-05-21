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Сборная Франции объявила состав на Олимпиаду в Токио

Сборная Франции объявила состав на Олимпиаду в Токио
Алексей Фалько
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Главный тренер сборной Франции Венсан Колле объявил состав команды на Олимпийские игры в Токио. В списке представлены 6 игроков НБА и 7 представителей Евролиги.

Защитники: Томас Эртель («Виллербан»), Эндрю Альбиси («Гран-Канария»), Франк Нтиликина («Нью-Йорк Никс»), Эван Фурнье («Бостон Селтикс»), Нандо Де Коло («Фенербахче»).

Форварды: Николя Батюм («Лос-Анджелес Клипперс»), Тимоте Луваву-Кабарро («Бруклин Нетс»), Амат Мбайе («Каршияка»), Гершон Ябуселе («Виллербан»).

Центровые: Руди Гобер («Юта Джаз»), Мустафа Фалль («Виллербан»), Венсан Пуарье («Реал»).

Резервные игроки: Айзея Кординье («Нантер»), Аксель Тупан («Милуоки Бакс»), Уильям Ховард («Виллербан»), Матиас Лессор («Монако»).

Франция сыграет в группе А с Ираном, США и победителем квалификационного турнира в Канаде.

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