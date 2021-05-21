Майк Джеймс отреагировал на непопадание в сборные сезона Евролиги

Защитник Майк Джеймс, после отстранения из ЦСКА выступающий в НБА за «Бруклин Нетс», прокомментировал непопадание ни в одну из двух символических пятерок сезона Евролиги-2020/2021.



«Этого следовало ожидать. Наверное, меня не было в бюллетене, или произошло что-то странное», – написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».



Джеймс покинул ЦСКА в апреле этого года из-за конфликта с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. У американца действующий контракт с ЦСКА до 2023 года, по которому он должен получить 5 миллионов долларов. Летом соглашение Майка с клубом снова вступит в силу. В сезоне Евролиги-2020/2021 Джеймс провёл 27 матчей, набирая в среднем 19,3 очка, 5,7 передачи, 3,1 подбора и 1,0 перехвата.