Чарльз Баркли назвал гарантированного финалиста НБА

Член Зала славы, легендарный Чарльз Баркли, выступающий ныне в качестве обозревателя на телевидении, считает, что «Милуоки Бакс» в нынешнем сезоне пробьётся в финал плей-офф НБА. По его словам, Яннис Адетокунбо, при поддержке Такера и Холидея, сумеет остановить на Востоке «Бруклин Нетс».
«Бруклин находится под самым серьёзным давлением. У них чемпионский состав, и если с таким трио у вас нет титула — значит вы провалились. Если они не станут чемпионами, это будет оцениваться как провал. Вот, что я скажу: „Милуоки“ пробьётся в финал от Востока.
Адетокунбо проводит такой же сезон, как и предыдущие, когда он был MVP, у него те же цифры. Он был хорош на протяжении всего сезона. Вместе с Такером и Холидеем они смогут победить «Бруклин»", — сказал Баркли в интервью, размещённом на странице Get Up в «Твиттере».
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