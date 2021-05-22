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Леброн Джеймс нарушил протоколы НБА

Леброн Джеймс нарушил протоколы НБА
Микаил Гусейнов
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс нарушил протоколы НБА по предотвращению распространения коронавируса. Баскетболист посетил мероприятие, посвящённое рекламной кампании одного из брендов текилы, сообщает ESPN.

Как бы то ни было, Леброн согласовал процедуру с командой, потому ему не грозят никакие штрафные санкции.

Напомним, в предыдущем матче команды, который «Лейкерс» провели на стадии плей-ин с «Голден Стэйт Уорриорз», Леброн забросил решающий трёхочковый через лидера соперников Стефена Карри. Благодаря этому «Лейкерс» обеспечили себе седьмой посев в плей-офф Западной конференции. В четвертьфинале плей-офф «Лейкерс» сыграют со второй командой конференции «Финикс Санз». Первая игра серии пройдёт 23 мая.

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