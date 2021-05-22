Клэй Томпсон: «Голден Стэйт» ещё не закончил. Я вам обещаю

Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон, который уже на протяжении двух сезонов не может помочь команде из-за тяжёлых травм, отреагировал на вылет «Уорриорз» из турнира плей-ин.

«Голден Стэйт» ещё не закончил. Я вам обещаю», — приводит слова баскетболиста ESPN.

Ожидается, что Клэй Томпсон сможет помочь калифорнийской команде уже в следующем регулярном чемпионате.

Напомним, в ночь с 21 на 22 мая «Голден Стэйт Уорриорз» в турнире плей-ин проиграл «Мемфис Гриззлиз» и не пробился в плей-офф. «Голден Стэйт Уорриорз» не попал в плей-офф второй сезон кряду, но в минувшем году калифорнийцы были одной из худших команд лиги. В период 2014-2018 гг. «Уорриорз» трижды становились чемпионами НБА.