Алексей Швед не сыграет в отборе Олимпиады и, возможно, завершил карьеру в сборной России
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Защитник «Химок» Алексей Швед не сыграет за сборную России в квалификации Олимпийских игр в хорватском Сплите и, возможно, завершил карьеру в национальной команде.
«Швед не сыграет за сборную в Олимпийской квалификации. Мы созвонились, и он озвучил своё окончательное решение. Он закончил карьеру в сборной? Такая постановка вопроса не звучала, но Алексей сказал, что многочисленные травмы не позволяют ему сосредоточиться на игре в сборной в должной степени», — приводит слова главного тренера сборной России Сергея Базаревича «Спорт-экспресс».
В сборной России Швед выиграл бронзу Евробаскета-2011 и бронзу Олимпийских игр – 2012. На Евробаскете-2017 уроженец Белгорода стал лучшим снайпером турнира и вошел в символическую пятерку.
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