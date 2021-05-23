Дабл-дабл Дюранта помог «Бруклину» выйти вперёд в серии с «Бостоном»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся первый матч серии 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции между «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев паркета с результатом 104:93, которая позволила им открыть счёт в серии — 1-0.
Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс форвард Кевин Дюрант, отметившийся дабл-даблом из 32 очков, 12 подборов и одной передачи. Наилучшей результативностью в составе «Бостона» отличился форвард Джейсон Тейтум — 22 очка, три подбора и пять передач.
Напомним, «Бостон» ранее преодолел плей-ин НБА, в котором в одноматчевом противостоянии разгромил «Вашингтон Уизардс» (118:100).
Второй матч между «Бруклином» и «Бостоном» состоится в ночь на среду, 26 мая. Начало — 2:30 мск.
- 23 мая 2021
-
05:54
-
02:33
-
00:08
- 22 мая 2021
-
21:48
-
20:51
-
20:26
-
20:23
-
19:46
-
18:51
-
18:14
-
16:59
-
16:42
-
15:59
-
15:07
-
14:59
-
12:59
-
11:43
-
10:59
-
09:46
-
09:05
-
08:35
-
07:15
-
00:59
-
00:18
- 21 мая 2021
-
22:17
-
21:36
-
21:21
-
20:33
-
18:59
-
18:12
-
17:54
-
16:57
-
15:39
-
14:56
-
13:50