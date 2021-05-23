Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Дюранта помог «Бруклину» выйти вперёд в серии с «Бостоном»

Дабл-дабл Дюранта помог «Бруклину» выйти вперёд в серии с «Бостоном»
Вячеслав Моренко
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся первый матч серии 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции между «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев паркета с результатом 104:93, которая позволила им открыть счёт в серии — 1-0.

Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс форвард Кевин Дюрант, отметившийся дабл-даблом из 32 очков, 12 подборов и одной передачи. Наилучшей результативностью в составе «Бостона» отличился форвард Джейсон Тейтум — 22 очка, три подбора и пять передач.

Напомним, «Бостон» ранее преодолел плей-ин НБА, в котором в одноматчевом противостоянии разгромил «Вашингтон Уизардс» (118:100).

Второй матч между «Бруклином» и «Бостоном» состоится в ночь на среду, 26 мая. Начало — 2:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
23 мая 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 93
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Дюрант - 32, Ирвинг - 29, Харден - 21, Харрис - 10, Клэкстон - 6, Грин - 3, Браун - 2, Гриффин - 1, James, Джонсон, Джонсон, Джордан, Динвидди, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри, Шамет
Бостон Селтикс: Тейтум - 22, Смарт - 17, Уокер - 15, Уильямс - 11, Фурнье - 10, Паркер - 9, Несмит - 5, Томпсон - 4, Браун, Корнет, Лэнгфорд, Оджелей, Притчард, Уильямс, Уотерс, Фалль, Эдвардс
Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021