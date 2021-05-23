Дабл-дабл Дюранта помог «Бруклину» выйти вперёд в серии с «Бостоном»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся первый матч серии 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции между «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев паркета с результатом 104:93, которая позволила им открыть счёт в серии — 1-0.

Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс форвард Кевин Дюрант, отметившийся дабл-даблом из 32 очков, 12 подборов и одной передачи. Наилучшей результативностью в составе «Бостона» отличился форвард Джейсон Тейтум — 22 очка, три подбора и пять передач.

Напомним, «Бостон» ранее преодолел плей-ин НБА, в котором в одноматчевом противостоянии разгромил «Вашингтон Уизардс» (118:100).

Второй матч между «Бруклином» и «Бостоном» состоится в ночь на среду, 26 мая. Начало — 2:30 мск.