Пол Джордж отреагировал на провал «Клипперс» в первом матче плей-офф с «Далласом»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился мнением после первого матча серии плей-офф Западной конференции НБА с «Даллас Маверикс» (103:113, 0-1).

«Мы не смотрим на результат первого матча, потому что рассчитываем на общую победу в серии из-за того, кто у нас есть в составе. На нас оказывается такое же давление, как и на любую другую команду, которая участвует в этом плей-офф. Всё сводится к тому, кто выживет последним. Это давление, через которое проходит каждая команда. Мы ничем не отличаемся от остальных клубов. Мы хотим быть лучшими — последней выжившей командой плей-офф, независимо от того, сколько игр это займёт и насколько сложна дорога к титулу», — приводит слова Джорджа ESPN.