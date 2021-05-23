Майк Джеймс выпал из ротации «Бруклина» на плей-офф НБА. Экс-игрок ЦСКА этого опасался

Защитник «Бруклин Нетс» Майк Джеймс по решению главного тренера Стива Нэша не вышел на паркет в первом матче плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» (104:93).



Это первый матч Джеймса после перехода в «Нетс», в котором он остался на скамейке, не получив игровое время. С 23 апреля и до конца регулярного чемпионата Майк выходил на площадку в каждом из 13 матчей, набирая 7,7 очка и 4,2 передачи за 18,1 минуты. В задней линии Нэш решил задействовать Кайри Ирвинга, Джеймса Хардена и Лэндри Шэмета. Всего в игре было задействовано девять баскетболистов «Нетс». Ранее Майк выражал опасения по поводу того, что ему может не достаться минут в плей-офф.



Майк Джеймс получил разрешение от ЦСКА на выступление в НБА до конца сезона. Американец был отстранён из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Контракт Майка с армейцами действует до 2023 года.