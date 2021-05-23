Уилкинс: меня не ущемляли по цвету кожи даже в лучших ресторанах мира до сегодняшнего дня
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Легенда «Атланты Хоукс» Доминик Уилкинс на своей странице в «Твиттере» рассказал о неприятном инциденте. Звёздного экс-баскетболиста не пустили в ресторан в Атланте (штат Джорджия, США). По мнению Уилкинса, это связано с тем, что он темнокожий.
«За многие годы своей жизни я ел в самых лучших ресторанах мира, но никогда не чувствовал себя ущемлённым или не получал отказа из-за цвета моей кожи до сегодняшнего дня в Атланте. Я бы нормально отреагировал, если бы они просто сказали, что у них нет свободных столиков. Но они осмотрели меня с ног до головы, сказали это, а потом, чтобы меня оскорбить, заявили, что я неподходяще одет. Хотя на мне были дизайнерские повседневные брюки и рубашка», — написал Уилкинс.
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