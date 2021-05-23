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«Зенит» рассчитывает на сильное кадровое пополнение перед решающим матчем с ЦСКА

«Зенит» рассчитывает на сильное кадровое пополнение перед решающим матчем с ЦСКА
Арина Ершова
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Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис может вернуться на площадку в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Напомним, баскетболист получил травму в первой игре четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Барселоной». По данным источника, игрок практически полностью восстановился после повреждения и команда рассматривает вариант с его прилётом на игру.

На данный момент ЦСКА ведёт в полуфинальной серии со счётом 2-1. Третий матч, прошедший в Москве, завершился со счётом 96:82 в пользу армейцев. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 24 очка. В составе «Зенита» 15 очков на свой счёт записал Кевин Пангос.

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