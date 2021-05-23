Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евгений Пашутин назвал ключевой момент в рещающем матче с УНИКСом

Евгений Пашутин назвал ключевой момент в рещающем матче с УНИКСом
Алексей Фалько
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился мнением о третьем матче серии полуфинала Единой лиги ВТБ с УНИКСом (70:74).

«Сегодня готовились дать бой, отдать всё, чтобы победить и переломить серию. Первые 20 минут контролировали ритм игры, хорошо играли в защите. Перед третьей четвертью обсуждали, что УНИКС добавит жесткости и агрессивности. Вышли расслабленными и получили 8-0. Это был ключевой момент. Контролировали 4-ю четверть, но, как и в прошлых матчах, 2-3 подбора в нападении забрали Уайт и Браун. И вот эти подборы, ещё и при ничейном счете, решили игру. УНИКС – физически сильнее на подборах во всех играх. Даже если мы справляемся со снайперами, не можем взять подбор. Понятно, это моя ответственность, но, тем не менее, тут ещё должен быть мужской характер и воля, чтобы идти и забирать эти подборы», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021