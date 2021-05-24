ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ
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ЦСКА обыграл «Зенит» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 85:71. ЦСКА одержал победу в серии со счётом 3-1.
В первой четверти гостям удавалось удерживать незначительное преимущество, но в её концовке москвичам удалось сравнять счёт — 26:26. Во второй десятиминутке ЦСКА вышел вперёд, и к большому перерыву команды подошли со счётом 45:40. В третьем отрезке армейцам удалось увеличить отрыв от соперника, а в четвёртой четверти команда довела преимущество до двузначного.
Самым результативным в составе победителей стал Дэниел Хэкетт, набравший 20 очков.
В финале турнира армейцы встретятся с УНИКСом, который всухую обыграл «Локомотив-Кубань» в полуфинальной серии (3-0).
Единая лига ВТБ. 1/2 финала
24 мая 2021, понедельник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
85 : 71
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА: Хэкетт - 20, Клайберн - 13, Хиллиард - 13, Шенгелия - 12, Фойгтман - 9, Курбанов - 7, Ухов - 5, Антонов - 2, Боломбой - 2, Эрик - 2, Лопатин, Хоменко
Зенит: Пангос - 18, Бэрон - 16, Блэк - 13, Зубков - 7, Томас - 7, Пойтресс - 4, Трушкин - 3, Холлинс - 3, Захаров, Пушков, Фридзон, Хвостов
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