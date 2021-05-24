ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Зенит» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 85:71. ЦСКА одержал победу в серии со счётом 3-1.

В первой четверти гостям удавалось удерживать незначительное преимущество, но в её концовке москвичам удалось сравнять счёт — 26:26. Во второй десятиминутке ЦСКА вышел вперёд, и к большому перерыву команды подошли со счётом 45:40. В третьем отрезке армейцам удалось увеличить отрыв от соперника, а в четвёртой четверти команда довела преимущество до двузначного.

Самым результативным в составе победителей стал Дэниел Хэкетт, набравший 20 очков.

В финале турнира армейцы встретятся с УНИКСом, который всухую обыграл «Локомотив-Кубань» в полуфинальной серии (3-0).