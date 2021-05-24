Врачи вынесли неутешительный вердикт по Клэю Томпсону

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон, скорее всего, не вернется в строй к началу регулярного чемпионата-2021/2022, сообщает NBC Sports. 24 мая «Голден Стэйт» провел пресс-конференцию по поводу окончания сезона-2020/2021. На мероприятии обсуждалась тема возвращения в строй Томпсона, прогнозы медиков неутешительные.
«Я не уверен, что в данный момент мы действительно можем рассчитывать на возвращение Томпсона к началу следующего чемпионата, если быть реалистами», – заявил президент «Уорриорз» Боб Майерс.
31-летний Томпсон не играет с 2019 года из-за серьёзных травм. В ноябре 2020 года Клэй перенёс операцию по восстановлению разорванного ахиллова сухожилия. Перед этим атакующий защитник около года восстанавливался из-за разрыва крестообразных связок.
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