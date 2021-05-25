«Голден Стэйт» определился с позицией по Келли Убре и Джеймсу Уайзмену

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр заявил, что хотел бы сохранить в команде Келли Убре, однако в следующем сезоне форварду придётся расстаться с местом в стартовой пятёрке.
«Я надеюсь, что Убре останется. Но, вероятно, ему придётся выходить со скамейки. Клэй Томпсон будет играть в стартовом составе, как только он восстановится после травмы. Поэтому вопрос следующий — будет ли Келли сам заинтересован в том, чтобы играть со скамейки? Ответ на этот вопрос знает только он сам. Убре взвесит все за и против, посмотрит, какие у него есть варианты. Увидим, каким будет итог», — приводит слова Керра журналист Ник Фриделл в своём «твиттере».
Кроме того, президент «Голден Стэйт» Боб Майерс подтвердил, что команда не собирается расставаться с центровым Джеймсом Уайзменом в межсезонье.
«Ожидаю, что Уайзмен начнёт следующий сезон в нашей команде», — сообщил Боб Майерс.
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