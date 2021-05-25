Леброн Джеймс опубликовал странный пост в «Инстаграме» перед вторым матчем плей-офф

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал философский пост в своём «инстаграме», посвящённый его нынешней жизненной ситуации.
«Прошу прощения, если я не так часто звоню или пишу семье и друзьям. Это не по личным причинам. Жизнь движется быстро, и у меня есть возможности и цели, о которых большинство может только мечтать во сне. Этот марафон, который я сейчас бегу, отличается от любой другой гонки, которую кто-либо видел в моей семье. Надеюсь, вы понимате. Молитесь и поддерживайте меня и моих соперников», — написал Леброн Джеймс в своём «инстаграме».
23 мая состоялся первый матч серии плей-офф НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Финикс Санз Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 99:90. Таким образом, «Финикс» повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Следующий матч между командами пройдёт 26 мая, начало – в 5:00 мск.
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