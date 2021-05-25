Владимир Гомельский высказался о смелых заявлениях Эргина Атамана перед матчем с ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о смелых заявлениях главного тренера «Анадолу Эфес» Эргина Атамана перед матчем в «Финале четырёх» Евролиги с московским ЦСКА.



«Честно говоря, я ничего другого и не ожидал. Весьма старая методика — попугать соперника», — написал Гомельский на своём сайте.



Ранее Атаман признался, что на протяжении последней недели он непрерывно следит за московским ЦСКА. 28 мая стамбульцам предстоит встреча с армейцами в «Финале четырёх» Евролиги. Кроме того, Атаман перед «Финалом четырёх» Евролиги с ЦСКА выразил большую уверенность в шансах своей команды выиграть титул.



Напомним, в другом матче «Финала четырёх» Евролиги встретятся «Барселона» и «Милан». Победители полуфинальных пар поборются за трофей уже 30 мая. Решающая стадия Евролиги пройдёт в Кёльне.