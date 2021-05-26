«Бостон» потерял Джейсона Тейтума

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум получил травму глаза во втором матче плей-офф НБА с «Бруклин Нетс» (108:130, 0-2), сообщает ESPN.
В начале второй половины форвард «Бруклина» Кевин Дюрант случайно попал Тейтуму пальцем в глаз, после чего баскетболист «Бостона» потерял мяч и оказался на паркете. Чуть позже он отправился в раздевалку. Тейтум смог вернуться на скамейку, но больше не вышел на площадку.
«Джейсон вернулся из раздевалки и пытался подстроиться под яркое освещение в зале, но возникли проблемы. Ему сильно досталось. Глаз был очень красный. Как мне показалось, глаз сильно покраснел и отек. Я не знаю, что это означает, какой там диагноз. Но Тейтум явно испытывает дискомфорт», – заявил главный тренер «Селтикс» Брэд Стивенс.
Тейтум набрал 9 очков за 21 минуту при точности 3 из 12 с игры во втором матче с «Нетс».
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