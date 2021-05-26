Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бостон» потерял Джейсона Тейтума

«Бостон» потерял Джейсона Тейтума
Алексей Фалько
Комментарии

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум получил травму глаза во втором матче плей-офф НБА с «Бруклин Нетс» (108:130, 0-2), сообщает ESPN.

В начале второй половины форвард «Бруклина» Кевин Дюрант случайно попал Тейтуму пальцем в глаз, после чего баскетболист «Бостона» потерял мяч и оказался на паркете. Чуть позже он отправился в раздевалку. Тейтум смог вернуться на скамейку, но больше не вышел на площадку.

«Джейсон вернулся из раздевалки и пытался подстроиться под яркое освещение в зале, но возникли проблемы. Ему сильно досталось. Глаз был очень красный. Как мне показалось, глаз сильно покраснел и отек. Я не знаю, что это означает, какой там диагноз. Но Тейтум явно испытывает дискомфорт», – заявил главный тренер «Селтикс» Брэд Стивенс.

Тейтум набрал 9 очков за 21 минуту при точности 3 из 12 с игры во втором матче с «Нетс».

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021