Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Даллас» обыграл «Клипперс» и повёл 2-0 в серии плей-офф НБА, Лука Дончич набрал 39 очков

«Даллас» обыграл «Клипперс» и повёл 2-0 в серии плей-офф НБА, Лука Дончич набрал 39 очков
Вячеслав Моренко
Комментарии

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 127:121, благодаря которой они укрепили своё преимущество в серии – 2-0.

Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс словенский разыгрывающий Лука Дончич — 39 очков, 7 подборов и 7 передач.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Лучшим по результативности в этом матче стал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, на счету которого 41 очко, 6 подборов и 4 передачи. Защитник «Лос-Анджелеса» Пол Джордж отметился дабл-даблом из 28 очков, 12 подборов и 6 передач.

Третий матч серии между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» пройдёт в Далласе (США) в ночь на субботу, 29 мая. Начало встречи – 4:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
26 мая 2021, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
121 : 127
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 41, Джордж - 28, Джексон - 15, Батюм - 9, Моррис - 9, Мэнн - 8, Рондо - 4, Беверли - 3, Зубац - 2, Ибака - 2, Казинс, Кеннард, Коффи, Отуру, Паттерсон, Скрабб, Феррелл
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Хардуэй-младший - 28, Порзингис - 20, Клебер - 13, Брансон - 9, Ричардсон - 9, Коли-Стайн - 6, Финни-Смит - 3, Бей, Бёрк, Грин, Марьянович, Мелли, Пауэлл, Редик, Терри, Хинтон
Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021