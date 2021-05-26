«Даллас» обыграл «Клипперс» и повёл 2-0 в серии плей-офф НБА, Лука Дончич набрал 39 очков

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 127:121, благодаря которой они укрепили своё преимущество в серии – 2-0.
Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс словенский разыгрывающий Лука Дончич — 39 очков, 7 подборов и 7 передач.
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Лучшим по результативности в этом матче стал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, на счету которого 41 очко, 6 подборов и 4 передачи. Защитник «Лос-Анджелеса» Пол Джордж отметился дабл-даблом из 28 очков, 12 подборов и 6 передач.
Третий матч серии между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» пройдёт в Далласе (США) в ночь на субботу, 29 мая. Начало встречи – 4:30 мск.
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