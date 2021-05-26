Назван самый ценный игрок чемпионата Испании
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Центровой баскетбольного клуба «Тенерифе» Гиорги Шермадини был признан самым ценным игроком чемпионата Испании сезона-2020/2021, сообщает официальный сайт лиги.
Грузинский форвард получил эту награду впервые в своей карьере, набрав самый высокий балл в голосовании игроков, тренеров, болельщиков и журналистов.
Шермадини в среднем за игру испанского чемпионата набирал 17,0 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 1,8 передачи при среднем коэффициенте полезности 22,5.
Второе место по итогам голосования занял Эди Тавареш из «Реала», получивший 65 баллов. В пятёрку сильнейших также попали Никола Миротич из «Барселоны» (33), одноклубник Шермадини Марселиньо Уэртас (28) и Пьеррия Хенри из «Басконии» (15).
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