«Вашингтон» потерял Уэстбрука. Игрок вышел из себя, когда фанат обсыпал его попкорном
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Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук не доиграл второй матч серии первого раунда плей-офф НБА с «Филадельфией Сиксерс» (95:120, 0-2) из-за вывиха лодыжки.
Во время ухода в раздевалку Уэстбрука обсыпал попкорном один из болельщиков на арене. Баскетболист очень резко отреагировал на случившееся и попытался наброситься на фаната. Сдержать Уэстбрука удалось с помощью сотрудников «Вашингтона» и службы безопасности арены. Болельщика заставили покинуть арену.
«Я бы не стал подходить к Расселлу Уэстбруку на улице и сыпать ему на голову попкорн. Вы знаете, что в таком случае произошло бы. Пора бы уже начать оберегать игроков и на аренах. Посмотрим, что сделает НБА», — приводит слова Уэстбрука ESPN.
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