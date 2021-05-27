Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джей Ар Холден спрогнозировал победителя Евролиги

Джей Ар Холден спрогнозировал победителя Евролиги
Александр Кожевников
Комментарии

Бывший игрок московского ЦСКА Джей Ар Холден, работающий ныне главным скаутом «Бруклин Нетс», поделился ожиданиями от предстоящего «Финала четырёх» Евролиги.

«Я считаю, что в финале Евролиги сыграют «Анадолу Эфес» и «Барселона». Кто победит? Сложно. Очень сложно. Два матча за три вечера. Но знаете что? Я не могу пойти против той команды, которая была лучшей на протяжении сезона. Так что выберу «Барселону». Я безгранично уважаю Шарунаса Ясикявичюса. Как он построил команду, его личность, кем он был как игрок, кем он стал как тренер. Кроме того, у нас была возможность пообщаться, он прирождённый победитель, и я выберу его. Евролигу выиграет «Барселона», — приводит слова Джей Ар Холдена Gazzetta.gr.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021