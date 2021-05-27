Джей Ар Холден спрогнозировал победителя Евролиги

Бывший игрок московского ЦСКА Джей Ар Холден, работающий ныне главным скаутом «Бруклин Нетс», поделился ожиданиями от предстоящего «Финала четырёх» Евролиги.



«Я считаю, что в финале Евролиги сыграют «Анадолу Эфес» и «Барселона». Кто победит? Сложно. Очень сложно. Два матча за три вечера. Но знаете что? Я не могу пойти против той команды, которая была лучшей на протяжении сезона. Так что выберу «Барселону». Я безгранично уважаю Шарунаса Ясикявичюса. Как он построил команду, его личность, кем он был как игрок, кем он стал как тренер. Кроме того, у нас была возможность пообщаться, он прирождённый победитель, и я выберу его. Евролигу выиграет «Барселона», — приводит слова Джей Ар Холдена Gazzetta.gr.