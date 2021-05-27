Капитан ЦСКА высказался о влиянии ухода Майка Джеймса на команду

Капитан ЦСКА Никита Курбанов рассказал, как на команду повлиял уход защитника Майка Джеймса, который конфликтовал с наставником Димитрисом Итудисом на протяжении почти всего сезона.

«По моему мнению, команда стала агрессивнее, стала действовать даже разнообразнее. Многие игроки взяли на себя роль лидеров. Очевидно, что в начале сезона наше нападение строилось от Майка. Сейчас же мы настолько гармонично живём, нашли свой путь, своё русло. И это, мне кажется, прослеживалось в играх плей-офф с «Фенербахче» в Евролиге и с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.

Мне очень нравится, как команда отреагировала на подобные изменения, и в «Финале четырёх» всё в наших руках. Мне очень симпатична та игра, которую мы сейчас показываем», — приводит слова Курбанова ТАСС.