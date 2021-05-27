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Молодой талант «Реала» выставился на драфт НБА

Молодой талант «Реала» выставился на драфт НБА
Алексей Фалько
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Центровой «Реала» Усман Гаруба выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2021 года, сообщает ESPN.

19-летний баскетболист занимает 15-е место в рейтинге новичков ESPN. Ожидается, что Гаруба будет выбран в первом раунде драфта. Не исключено, что он станет лотерейным проспектом (1-14 пики). Гаруба считается одним из наиболее универсальных защитных игроков класса драфта-2021. В нынешнем сезоне он получил награду «Восходящая звезда» Евролиги и был признан лучшим молодым игроком чемпионата Испании.

Гаруба провёл 79 матчей (38 в старте) за «Реал» в чемпионате Испании и Евролиге. Центровой набирал 4,5 очка и 4,5 подбора за 17,1 минуты при точности 47,6% бросков с игры, 30,7% трёхочковых и 63% штрафных.

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