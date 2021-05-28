«Лейкерс» вышли вперёд в серии с «Финиксом», «Денвер» повёл против «Портленда»

В третьем матче серии плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 109:95 и повёл в серии 2:1.
В составе победителей лучшими в игре были Энтони Дэвис (34 очка и 11 подборов), Леброн Джеймс (21 очко и 9 передач) и Деннис Шрёдер (20 очков). У «Санз» наиболее результативными в игре были Деандре Эйтон (22 очка и 11 подборов), Девин Букер (19 очков) и Кэмерон Пэйн (15 очков).
Следующий матч серии между этими командами пройдёт 30 мая.
В другом матче игрового дня «Денвер Наггетс» на выезде победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 120:115 и повёл в серии 2:1. В составе «Наггетс» лучшими на паркете были Никола Йокич (36 очков и 10 подборов), Остин Риверс (21 очко) и Майкл Портер (15 очков). У «Портленда» наиболее заметными в матче стали Дэмьен Лиллард (37 очков), Си Джей Макколлум (22 очка) и Норман Пауэлл (18 очков).
Следующий матч серии между этими командами пройдёт 29 мая.
- 28 мая 2021
-
08:16
-
07:31
-
05:29
-
00:53
- 27 мая 2021
-
23:35
-
22:40
-
22:31
-
22:26
-
21:37
-
21:22
-
20:51
-
19:56
-
18:50
-
18:37
-
17:44
-
16:43
-
15:53
-
13:51
-
12:53
-
11:59
-
10:49
-
09:53
-
08:41
-
08:10
-
07:49
-
07:38
-
05:36
-
00:52
- 26 мая 2021
-
23:52
-
22:55
-
21:49
-
20:52
-
19:39
-
18:50
-
18:43