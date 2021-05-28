«Лейкерс» вышли вперёд в серии с «Финиксом», «Денвер» повёл против «Портленда»

В третьем матче серии плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 109:95 и повёл в серии 2:1.

В составе победителей лучшими в игре были Энтони Дэвис (34 очка и 11 подборов), Леброн Джеймс (21 очко и 9 передач) и Деннис Шрёдер (20 очков). У «Санз» наиболее результативными в игре были Деандре Эйтон (22 очка и 11 подборов), Девин Букер (19 очков) и Кэмерон Пэйн (15 очков).

Следующий матч серии между этими командами пройдёт 30 мая.

В другом матче игрового дня «Денвер Наггетс» на выезде победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 120:115 и повёл в серии 2:1. В составе «Наггетс» лучшими на паркете были Никола Йокич (36 очков и 10 подборов), Остин Риверс (21 очко) и Майкл Портер (15 очков). У «Портленда» наиболее заметными в матче стали Дэмьен Лиллард (37 очков), Си Джей Макколлум (22 очка) и Норман Пауэлл (18 очков).

Следующий матч серии между этими командами пройдёт 29 мая.