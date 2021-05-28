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«Лейкерс» вышли вперёд в серии с «Финиксом», «Денвер» повёл против «Портленда»

«Лейкерс» вышли вперёд в серии с «Финиксом», «Денвер» повёл против «Портленда»
Кирилл Горбачинский
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В третьем матче серии плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 109:95 и повёл в серии 2:1.

В составе победителей лучшими в игре были Энтони Дэвис (34 очка и 11 подборов), Леброн Джеймс (21 очко и 9 передач) и Деннис Шрёдер (20 очков). У «Санз» наиболее результативными в игре были Деандре Эйтон (22 очка и 11 подборов), Девин Букер (19 очков) и Кэмерон Пэйн (15 очков).

Следующий матч серии между этими командами пройдёт 30 мая.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
28 мая 2021, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 95
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 34, Джеймс - 21, Шрёдер - 20, Кузма - 8, Мэттьюз - 8, Драммонд - 6, Колдуэлл-Поуп - 5, Карузо - 4, Марк Газоль - 3, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Маккинни, Маклемор, Моррис, Харрелл, Хортон-Такер
Финикс Санз: Эйтон - 22, Букер - 19, Пэйн - 15, Крэйг - 11, Краудер - 9, Пол - 7, Бриджес - 6, Джонсон - 6, Александер, Гэллоуэй, Камински, Картер, Мур, Надер, Смит, Шарич

В другом матче игрового дня «Денвер Наггетс» на выезде победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 120:115 и повёл в серии 2:1. В составе «Наггетс» лучшими на паркете были Никола Йокич (36 очков и 10 подборов), Остин Риверс (21 очко) и Майкл Портер (15 очков). У «Портленда» наиболее заметными в матче стали Дэмьен Лиллард (37 очков), Си Джей Макколлум (22 очка) и Норман Пауэлл (18 очков).

Следующий матч серии между этими командами пройдёт 29 мая.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
28 мая 2021, пятница. 05:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
115 : 120
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 37, Макколлум - 22, Пауэлл - 18, Энтони - 17, Нуркич - 13, Ковингтон - 6, Саймонс - 2, Блевинс, Джайлс, Джонс, Кантер, Коллинс, Литтл, Лиф, Холлис-Джефферсон, Эллеби
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Риверс - 21, Портер - 15, Гордон - 13, Кампаццо - 11, Грин - 8, Моррис - 8, Миллсэп - 5, Ховард - 3, Бартон, Бол, Дозьер, Макги, Маррей, Ннаджи, Харрисон, Чанчар
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