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Экс-соперник Леброна, Брайанта и Джордана выбрал лучшего среди них

Экс-соперник Леброна, Брайанта и Джордана выбрал лучшего среди них
Арина Ершова
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Бывший игрок НБА, а ныне телеэксперт Джим Джексон сравнил форварда «Лос-Анжделес Лейкерс» Леброна Джеймса с легендами лиги Коби Брайантом и Майклом Джорданом и рассказал, кого из них считает величайшим игроком.

«Я бы назвал Майкла номером 1. Просто за то, как он атаковал на разных позициях, куда бы его не поставили — как в нападении, так и в защите. Он был очень эффективен.

Сейчас Леброн очень эффективен, но он не будет таким агрессивным в нападении. Майкл всегда был таким, как и Коби. Леброн крайне методичен в этом деле, его мышление напоминает Мэджика Джонсона. «Хорошо, я обыграю тебя этим, и если я буду действовать дальше, то всё будет в порядке», — приводит слова Джексона Essentially Sports.

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