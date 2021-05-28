Экс-соперник Леброна, Брайанта и Джордана выбрал лучшего среди них

Бывший игрок НБА, а ныне телеэксперт Джим Джексон сравнил форварда «Лос-Анжделес Лейкерс» Леброна Джеймса с легендами лиги Коби Брайантом и Майклом Джорданом и рассказал, кого из них считает величайшим игроком.

«Я бы назвал Майкла номером 1. Просто за то, как он атаковал на разных позициях, куда бы его не поставили — как в нападении, так и в защите. Он был очень эффективен.



Сейчас Леброн очень эффективен, но он не будет таким агрессивным в нападении. Майкл всегда был таким, как и Коби. Леброн крайне методичен в этом деле, его мышление напоминает Мэджика Джонсона. «Хорошо, я обыграю тебя этим, и если я буду действовать дальше, то всё будет в порядке», — приводит слова Джексона Essentially Sports.