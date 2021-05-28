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ЦСКА проиграл «Анадолу Эфес» в «Финале четырёх» и сложил полномочия чемпиона Евролиги

ЦСКА проиграл «Анадолу Эфес» в «Финале четырёх» и сложил полномочия чемпиона Евролиги
Яна Метлёва
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ЦСКА не сумел пробиться в финал баскетбольной Евролиги. В полуфинальном матче подопечные Димитриса Итудиса уступили турецкому клубу «Анадолу Эфес». Встреча завершилась со счётом 86:89.

Увереннее на старте выглядел «Анадолу Эфес» — 25:15 по итогам первой четверти. Во второй и третьей четвертях игра выровнялась, но по ходу встречи отрыв турецкой команды достигал "+21". Последняя десятиминутка прошла практически под диктовку армейцев, однако им не удалось догнать соперника. Реальный шанс вывести ЦСКА вперёд в концовке упустил Уилл Клайберн.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал Клайберн, набравший 26 очков и сделавший семь подборов. У «Эфеса» 25 очков набрал Василие Мицич.

В другой полуфинальной встрече сойдутся «Барселона» (Испания) и «Милан» (Италия).

Евролига. 1/2 финала
28 мая 2021, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
86 : 89
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
ЦСКА: Клайберн - 26, Хэкетт - 17, Лундберг - 15, Шенгелия - 10, Ухов - 8, Фойгтман - 6, Курбанов - 2, Стрелниекс - 2, Антонов, Боломбой, Хиллиард, Эрик
Анадолу Эфес: Мичич - 25, Шанлы - 19, Бьёбуа - 15, Ларкин - 11, Симон - 10, Морман - 6, Андерсон - 2, Синглтон - 1, Балбай, Данстон, Пляйсс, Тунджер
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