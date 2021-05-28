ЦСКА проиграл «Анадолу Эфес» в «Финале четырёх» и сложил полномочия чемпиона Евролиги

ЦСКА не сумел пробиться в финал баскетбольной Евролиги. В полуфинальном матче подопечные Димитриса Итудиса уступили турецкому клубу «Анадолу Эфес». Встреча завершилась со счётом 86:89.

Увереннее на старте выглядел «Анадолу Эфес» — 25:15 по итогам первой четверти. Во второй и третьей четвертях игра выровнялась, но по ходу встречи отрыв турецкой команды достигал "+21". Последняя десятиминутка прошла практически под диктовку армейцев, однако им не удалось догнать соперника. Реальный шанс вывести ЦСКА вперёд в концовке упустил Уилл Клайберн.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал Клайберн, набравший 26 очков и сделавший семь подборов. У «Эфеса» 25 очков набрал Василие Мицич.

В другой полуфинальной встрече сойдутся «Барселона» (Испания) и «Милан» (Италия).