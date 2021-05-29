Этторе Мессина отреагировал на поражение от «Барселоны» на последней секунде
Поделиться
Главный тренер «Милана» Этторе Мессина подвёл итог полуфинальному матчу Евролиги с «Барселоной» (82:84). Итальянский клуб проиграл на последней секунде, пропустив бросок от защитника соперников Кори Хиггинса.
«Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Думаю, в нынешнем сезоне был невероятный забег в исполнении «Милана», независимо от результата последней игры. В конечном счёте мы сыграли 41 матч. Я думаю, что мы соревновались со всеми соперниками. Даже против единственной команды, которая обыграла нас дважды. Сегодня вечером мы показали, что у нас есть шанс. И мы идём дальше. Постараемся стать лучше в следующем году и, надеюсь, вернёмся в плей-офф. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Мессины официальный сайт Евролиги.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 29 мая 2021
-
01:17
-
01:09
-
00:53
-
00:20
-
00:14
-
00:11
- 28 мая 2021
-
23:10
-
22:44
-
22:15
-
22:10
-
21:48
-
21:03
-
19:33
-
18:50
-
17:58
-
16:56
-
14:53
-
13:57
-
12:44
-
11:57
-
10:33
-
10:08
-
09:56
-
08:16
-
07:31
-
05:29
-
00:53
- 27 мая 2021
-
23:35
-
22:40
-
22:31
-
22:26
-
21:37
-
21:22
-
20:51
-
19:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам