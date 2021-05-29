Этторе Мессина отреагировал на поражение от «Барселоны» на последней секунде

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина подвёл итог полуфинальному матчу Евролиги с «Барселоной» (82:84). Итальянский клуб проиграл на последней секунде, пропустив бросок от защитника соперников Кори Хиггинса.

«Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Думаю, в нынешнем сезоне был невероятный забег в исполнении «Милана», независимо от результата последней игры. В конечном счёте мы сыграли 41 матч. Я думаю, что мы соревновались со всеми соперниками. Даже против единственной команды, которая обыграла нас дважды. Сегодня вечером мы показали, что у нас есть шанс. И мы идём дальше. Постараемся стать лучше в следующем году и, надеюсь, вернёмся в плей-офф. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Мессины официальный сайт Евролиги.