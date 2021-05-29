Клэй Томпсон был замечен с двумя девушками модельной внешности
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Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон был замечен у ночного клуба в Лос-Анджелесе.
Баскетболист вышел из клуба с двумя девушками модельной внешности и сел в автомобиль. Девушки собирались последовать за Клэем, но увидев журналистов, он закрыл перед ними дверь. Девушкам пришлось пройти несколько кварталов, прежде чем Томпсон подобрал их.
Томпсон — трехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт». Атакующий защитник пропустил последние два сезона из-за разрыва крестообразных связок и ахиллова сухожилия. Ожидается, что Томпсон не сможет помочь «Уорриорз» и на старте регулярного чемпионата НБА-2021/2022. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Боб Майерс на пресс-конференции по итогам сезона-2020/2021.
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