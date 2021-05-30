Сборная России объявила расширенный состав на квалификацию Олимпиады

Мужская сборная России по баскетболу объявила расширенный состав для подготовки к олимпийской квалификации.

«Завтра мужская сборная России в Москве начинает подготовку к олимпийской квалификации, которая пройдет в хорватском Сплите с 29 июня по 4 июля. Некоторые игроки могут присоединиться к команде позже — среди них участники финала Единой лиги ВТБ, который в зависимости от количества матчей закончится 10, 12 или 14 июня», — говорится в сообщении.

Расширенный состав сборной России для подготовки к олимпийской квалификации

Защитники: Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков (все – «Нижний Новгород»), Иван Ухов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов («Зенит»), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Антон Карданахишвили, Юрий Умрихин (оба – ЦСКА-2), Дмитрий Кулагин (без клуба).

Форварды: Семен Антонов, Никита Курбанов (оба – ЦСКА), Антон Квитковских («Автодор»), Андрей Зубков («Зенит»), Андрей Воронцевич, Антон Астапкович (оба – «Нижний Новгород»), Евгений Валиев («Химки»), Филипп Гафуров (ЦСКА-2).

Центровые: Джоэль Боломбой (ЦСКА), Степан Гонтарь («Нижний Новгород»), Владимир Ивлев («Парма»), Тимофей Мозгов («Химки»).

На отборочном турнире сборная России сыграет в группе А с Германией и Мексикой.