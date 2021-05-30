Сборная России объявила расширенный состав на квалификацию Олимпиады

Мужская сборная России по баскетболу объявила расширенный состав для подготовки к олимпийской квалификации.
«Завтра мужская сборная России в Москве начинает подготовку к олимпийской квалификации, которая пройдет в хорватском Сплите с 29 июня по 4 июля. Некоторые игроки могут присоединиться к команде позже — среди них участники финала Единой лиги ВТБ, который в зависимости от количества матчей закончится 10, 12 или 14 июня», — говорится в сообщении.
Расширенный состав сборной России для подготовки к олимпийской квалификации
Защитники: Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков (все – «Нижний Новгород»), Иван Ухов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов («Зенит»), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Антон Карданахишвили, Юрий Умрихин (оба – ЦСКА-2), Дмитрий Кулагин (без клуба).
Форварды: Семен Антонов, Никита Курбанов (оба – ЦСКА), Антон Квитковских («Автодор»), Андрей Зубков («Зенит»), Андрей Воронцевич, Антон Астапкович (оба – «Нижний Новгород»), Евгений Валиев («Химки»), Филипп Гафуров (ЦСКА-2).
Центровые: Джоэль Боломбой (ЦСКА), Степан Гонтарь («Нижний Новгород»), Владимир Ивлев («Парма»), Тимофей Мозгов («Химки»).
На отборочном турнире сборная России сыграет в группе А с Германией и Мексикой.
- 30 мая 2021
-
16:36
-
16:23
-
14:52
-
13:58
-
13:23
-
13:04
-
12:55
-
11:44
-
10:29
-
09:43
-
09:22
-
07:41
-
07:12
-
04:45
-
01:52
-
00:25
- 29 мая 2021
-
22:55
-
22:32
-
20:58
-
20:40
-
20:12
-
20:00
-
18:36
-
16:32
-
15:51
-
14:24
-
13:56
-
12:59
-
11:49
-
09:59
-
08:59
-
08:24
-
07:30
-
06:17
-
04:42