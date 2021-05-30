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«Милан» выбрал одну из главных трансферных целей на следующий сезон

«Милан» выбрал одну из главных трансферных целей на следующий сезон
Микаил Гусейнов
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«Милана» намерен заполучить тяжёлого форварда «Даллас Маверикс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Маттео Андреани. Главный тренер итальянского клуба Этторе Мессина уже связывался с агентом баскетболиста.

Мелли начинал нынешний сезон в «Нью-Орлеан Пеликанс», а в ходе чемпионата перебрался в «Даллас Маверикс». В составе команды из Техаса он принял участие в 23 матчах, набирая в них 4,0 очка, собирая 2,1 подбора и совершая 0,8 передачи. Это второй сезон Мелли за океаном. Последним клубом Николо в Европе был стамбулський «Фенербахче». Мелли являлся одним из лидеров команды из Турции.

Напомним, на данный момент «Даллас» ведёт в счёте в четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (2-1).

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