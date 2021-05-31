Кавай Леонард прокомментировал исправление ситуации в серии с «Далласом» в плей-офф НБА
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард подвёл итог четвёртого матча плей-офф НБА с «Даллас Маверикс» (106:81, 2-2).
«Мы играем отлично. Это всё, что меня волнует. Хочу, чтобы вся команда играла отлично. Один игрок или два игрока не могут выиграть чемпионат или серию плей-офф. Я счастлив, что теперь мы все играем хорошо, лучше играем в защите», — приводит слова Леонарда Sports Illustrated.
В составе победителей лучшими в игре были Кавай Леонард (29 очков и 10 подборов), Пол Джордж (20 очков и девять подборов) и Реджи Джексон (15 очков). У «Маверикс» наиболее результативными в матче стали Лука Дончич (19 очков), Кристапс Порзингис (28 очков) и Бобан Марьянович (12 очков). Следующий матч между этими командами пройдёт 3 июня.
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