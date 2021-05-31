Крис Пол отреагировал на победу над «Лейкерс» в плей-офф НБА
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол прокомментировал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА. «Финикс» сравнял счёт в серии — 2-2.
«Тренер предложил мне пропустить матч, сказал, что я останусь на скамейке. Но я отказался. Он дал мне пару минут, чтобы посмотреть на моё состояние. Слава богу, всё прошло как следует. Я люблю эту игру. Не притрагивался к мячу после окончания нашего прошлого матча. У нас было не так много проблем с составом на протяжении сезона, парни не так часто выбывали, поэтому мы привыкли играть определённым образом. Сегодня я просто был рад оказаться на площадке и помочь команде победить», — приводит слова Криса Пола CBS Sports.
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